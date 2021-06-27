В условиях процветания цифровой эпохи наша онлайн-безопасность важна как никогда. GhostVolt имеет простую цель – создать надежные, безопасные и простые в использовании инструменты для людей, которые заботятся о безопасности информации. В связи с этим и было создано одноименное программное обеспечение для шифрования информации GhostVolt.

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Программное обеспечение использует 256-битное шифрование AES корпоративного уровня, поэтому ваши данные всегда будут в безопасности.

Также GhostVolt проверяет пароли на соответствие среди более чем 600 миллионов паролей в базе Pwned, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности.

Программное обеспечение автоматически выводит вас из системы после бездействия и никогда не оставляет ваши данные открытыми.

Также GhostVolt обеспечивает безопасный предварительный просмотр файлов и создает резервные копии файлов с любого рабочего стола Windows.

Это программное обеспечение защищает вас от кражи данных и личной информации. Если ваши файлы никогда не были украдены или сломаны, их содержание автоматически защищается и полностью блокируется от хакеров.

Пожизненную подписку на GhostVolt можно приобрести по ссылке.