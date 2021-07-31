Тесты AV-TEST проводились в течение шести месяцев – с января по июнь 2021 года. Google Play Protect обнаружила лишь около двух третей из 20 тысяч вредоносных приложений, с которыми ей пришлось столкнуться во время тестов, и в итоге защитное решение Google заняло последнее место в рейтинге исследователей.

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Неэффективный Play Protect

Исследователи отмечают, что даже когда он работает постоянно и сканирует каждое приложение на устройстве, "эта служба не обеспечивает хорошую безопасность: любое другое защитное приложение предлагает лучшую защиту, чем Google Play Protect".

Для тестов использовали в целом 20 тысяч вредоносных приложений. Проверки делились на три этапа. Во время каждого из них антивирусные продукты сталкивались с более чем 3000 образцов недавно обнаруженных вредоносных программ (в возрасте до 24 часов), а также эталонным набором из 3000 других образцов в возрасте до одного месяца.

Всего пять приложений обнаружили всех вредителей, выполнив тест в режиме реального времени на 100 процентов, а также тест с эталонным набором. Заняв последнее место, Google Play Protect обнаружил только 68,8 процента в тесте в режиме реального времени и 76,6 процента в тесте с эталонным набором,

– гласит отчет исследователей.



Лучшие антивирусы для Android / Фото AV-TEST

Лучшие пять приложений, о которых идет речь, это:

Bitdefender,

G DATA,

McAfee,

NortonLifeLock,

Trend Micro.

Google Play Protect допустил 70 ложных срабатываний, назвав ряд приложений потенциально вредными.

В 2019 году встроенная защита Android набрала всего три очка за удобство эксплуатации и ни единого балла за защиту или функциональность. В 2020 году ситуация аналогичная.