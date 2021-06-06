Как защитить собственную историю просмотров в Google паролем

Подход Google к безопасности пользователей часто критикуют. Считается, что та же Apple уделяет больше внимания конфиденциальности, чем Google. Вот только последняя, в отличие от Apple, имеет отдельный сайт, где есть все наши данные, собранные поисковым гигантом. Там можно просмотреть историю поисковых запросов, видео на YouTube, места пребывания и т.д. Теперь все эти данные можно защитить паролем.

Сайт, о котором идет речь, называется "Мои действия". Он собирает все сведения о том, как вы взаимодействовали с приложениями и сервисами Google. Там можно найти даже записи голосовых обращений к Google Ассистенту, сайты, на которых вы бывали, заведения, которые посещали, и другую информацию.

Интересно Как быстро и удобно переключаться между наушниками и колонками на Android

Раньше, чтобы посмотреть все эти сведения, достаточно было просто зайти на соответствующий сайт с компьютера пользователя, которому принадлежат эти данные. Но теперь для этого нужно подтвердить личность, введя пароль.

Как поставить пароль на историю Google

Google не защищает паролем данные на сайте "Мои действия" автоматически. Поэтому, чтобы защитить их, вам придется включить соответствующий параметр принудительно:

Перейдите по этой ссылке на сайт "Мои действия";

В сообщении "Под защитой Google" нажмите "Управление";

В открывшемся окне выберите "Включить дополнительную проверку";

Пройдите авторизацию в своей учетной записи заново.

После того как вы активируете проверку, каждый раз, чтобы получить доступ к данным о своих действиях, вам придется нажимать на кнопку "Подтвердить" и пройти авторизацию.

Как отключить автозаполнение паролей

Пароль поддерживает режим автозаполнения, что, по сути, сводит всю защиту на нет.

Для надежности рекомендуется отключить автозаполнение на сайтах Google. Возможно, это будет менее удобно в будущем, но зато повысит вашу безопасность. Если вы уже сохранили пароль в браузере, рекомендуем его удалить.

Как это сделать объясним на примере Google Chrome:

Запустите Google Chrome и откройте "Настройки";

Найдите раздел "Автозаполнение" и откройте "Пароли";

Найдите логин-пароль к своей учетной записи Google;

Нажмите на три точки напротив и выберите "Удалить".

Не пропустите Как узнать, кто брал ваш телефон без разрешения: полезная инструкция

К сожалению, Chrome не позволяет отключить автозаполнение только для одного сайта. Поэтому вам придется удалить пароль целиком. В этом случае рекомендуется предварительно запомнить его или записать на листке и хранить в надежном месте.

В принципе, можно записать пароль в менеджер паролей, чтобы вставлять его оттуда, но для этого нужно скачать еще и сам менеджер, что понравится далеко не всем.