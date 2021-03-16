Профильный портал DOU обнародовал очередное исследование по зарплатам в сфере IT. На этот раз эксперты определили зарплатный уровень у Project Manager.

Также исследование показывает, что проджект-менеджеры имеют одно или даже несколько высших образований и хорошо владеют английским.

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Также интересно, что доля женщин в этой сфере существенно выше, чем в среднем среди ИТ-специалистов. При этом PM получают более низкую зарплату, чем разработчики (средняя 2500 долларов), но выше, чем тестировщики (1500 долларов).

Зарплата Project Manager

Средняя заработная плата Project Manager в декабре 2020 года составляла несколько ниже средней для всех ИТ-специалистов – это 1700 долларов. В то же время средняя заработная плата по ИТ-специалистам составляет 2 тысячи долларов.

Интересно также, что зарплаты PM очень разнятся: от 175 долларов (минимальная) до 7 тысяч долларов. Также четверть опрошенных специалистов получают 2500 долларов и более.

Размер зарплаты имеет связь с ростом квалификации. Для РМ с опытом работы в ИТ год или меньше средняя зарплата составляет 1500 долларов. При этом с опытом в 2-3 года – 1900 долларов. Если же опыт работы – более 4 лет – средняя зарплата составляет 2750 долларов.