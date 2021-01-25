Профильный портал DOU обнародовал третью серию по зарплатам в IT. На этот раз эксперты предоставили результаты опроса, в котором приняли участие 10 280 ИТ-специалистов.

Источник: DOU

В опросе приняли участие специалисты нетехнических специальностей: PM, HR, Analyst, DevOps, Sysadmin, Designer, Data Scientist и других.

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Средняя зарплата

За последние полгода существенно увеличилась зарплата у DevOps. Средний показатель в декабре вырос на 400 долларов – до 2800 долларов. Такая ситуация логична, ведь количество вакансий на рынке существенно превышает предложение.

Что касается других специальностей, то средняя зарплата выросла уже не так существенно, однако положительная динамика тоже прослеживается, примерно на 100 долларов. Исключением стали лишь бизнес-аналитики, у которых средняя зарплата наоборот уменьшилась на 200 долларов.

Самая высокая средняя зарплата в Director of Engineering – 6200 долларов и CTO – 5000 долларов, а самая низкая в HTML Coder – 650 долларов. Sysadmin получает в среднем 1000 долларов.

Зарплата HR-менеджера составляет 1000 долларов, в то время у рекрутера несколько ниже – 850 долларов. Самая высокая средняя зарплата у HR Director – 2500 долларов.

Относительно Project Manager, то специалист с опытом до года в среднем получает 750 долларов, а специалист с опытом более 7 лет имеет 3500 долларов.

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Самой популярной должностью среди дизайнеров является UI / UX Designer. Их средняя зарплата составляет 1225 долларов.

Sales Manager в среднем зарабатывают 850 долларов. Однако почти 80% опрошенных получают дополнительно бонус, поэтому их финальная зарплата выше.