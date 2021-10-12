Заряжает и передает данные: инженер встроил в iPhone X разъем USB-C

Инженер Кен Пиллонел встроил в iPhone X разъем USB-C. В коротком видео на YouTube под названием "Первый в мире iPhone с USB-C" Кен Пиллонел говорит о том, что ему удалось заменить стандартный Lightning на USB-C в iPhone X.

Интересно, что инженеру удалось заменить разъем одновременно обеспечив его полноценную работу. Кабель может работать не только для зарядки устройства, но и для передачи данных.

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Как инженеру удалось добавить в iPhone разъем USB-C

Инженер перепроектировал разъем Apple C94, чтобы сделать плату с USB-C, после чего он уменьшил компоненты и установил их в iPhone. Работа заняла у Кена пять месяцев. Он пообещал опубликовать полное видео кастомизации устройства на своем канале.



iPhone X с разъемом USB-C / Фото pocket-lint

Сейчас разъем USB-C для iPhone X имеет вид дополнительного модуля, который, однако, полноценно работает.

Первый iPhone X с разъемом USB-C: смотрите видео

Кстати, USB-C в технике Apple – не новый разъем. Он используется в iPad Pro и даже в iPad mini (2021). Кроме того, в сентябре Евросоюз предложил законопроект, который установит единый стандарт зарядного устройства для всех устройств – USB-C.