Интересно, что инженеру удалось заменить разъем одновременно обеспечив его полноценную работу. Кабель может работать не только для зарядки устройства, но и для передачи данных.
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Как инженеру удалось добавить в iPhone разъем USB-C
Инженер перепроектировал разъем Apple C94, чтобы сделать плату с USB-C, после чего он уменьшил компоненты и установил их в iPhone. Работа заняла у Кена пять месяцев. Он пообещал опубликовать полное видео кастомизации устройства на своем канале.
iPhone X с разъемом USB-C / Фото pocket-lint
Сейчас разъем USB-C для iPhone X имеет вид дополнительного модуля, который, однако, полноценно работает.
Первый iPhone X с разъемом USB-C: смотрите видео