Nubia представила прозрачное зарядное устройство мощностью 100 Вт

Компания Nubia выпустила зарядное устройство на основе нитрида галлия мощностью 100 Вт. Особенностью зарядки есть прозрачная часть корпуса в месте, где размещаются зарядные порты.

Что известно об устройстве

Существенным преимуществом зарядки является то, что она поддерживает различные основные протоколы быстрой зарядки. Устройство имеет четыре разъема (один USB-A и три USB-C) и по габаритам на 23% меньше 100-ваттных зарядных устройств других производителей.

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Новый смартфон Nubia

Ожидается, что 11 июля, Nubia представит серию мобильных телефонов Red Magic 7S. Также компания приготовила ряд гаджетов, таких, как:

игровые мониторы,

клавиатуры,

мыши и многое другое.

Смартфоны Red Magic 7S в стандартной комплектации будут поставляться с зарядным устройством мощностью 165 Вт, которое позволит зарядить аккумулятор на 5000 мА*ч в 15 минут.

Особенности смартфонов Red Magic 7S

По предварительным данным Red Magic 7S получит чип Snapdragon 8+ Gen 1 и до 16 ГБ оперативной памяти. На передней панели устройства можно увидеть 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 165 Гц. Ожидается, что аппарат получит тройную камеру с основным датчиком на 64 Мп.

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Известно, что смартфоны Red Magic 7S объединяют оперативную память LPDDR5 (общий объем до 18 ГБ), хранилище UFS 3.1 и оборудованы системой активного охлаждения под названием ICE 10.0. Ранее производитель отмечал оптимизацию конструкции системы охлаждения и применения в ней новых теплопроводных материалов для повышения эффективности, что позволило улучшить температуру компонентов до 6°C, снизить среднюю температуру задней поверхности на 2°C и уменьшить шум на 4 дБ.