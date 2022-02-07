Зарядка на ходу: в США построят первый в стране кусок дороги для электромобилей

В штате Мичиган, США планируют построить часть дороги с динамической зарядкой для электромобилей. О таких намерениях объявила губернатор штата Гретхен Уитмер.

Первый участок дороги протяженностью всего 1 миля (1,6 километра) будет запущен в эксплуатацию к 2023 году. Руководство пилотным проектом будет поручено израильскому стартапу ElectReon.

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Мы станем лидерами в области транспорта будущего и электрификации, нарастив производство электромобилей и снизив потребительские цены, а система беспроводной дорожной зарядки станет очередным фрагментом экологического пазла,

– прокомментировала проект губернатор Уитмер.

ElectReon обеспечит разработку, тестирование и внедрение системы – компания выиграла конкурс, объявленный в сентябре 2021 года.

Непосредственное участие в проекте также примут компании NextEnergy и Jacobs Engineering Group при содействии Ford, DTE Energy и мэрии Детройта. Департамент транспорта Мичигана выделит 1,9 миллиона долларов, а остальные расходы возьмет на себя ElectReon.

Стоит отметить, что в случае успешности пилотного проекта стартап ElectReon получит большой шанс получить значительный государственный контракт на строительство соответствующей инфраструктуры во всем штате, а возможно и в других уголках США.

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