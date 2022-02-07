Зарядка на ходу: в США построят первый в стране кусок дороги для электромобилей
Источник:PCMag
В штате Мичиган, США планируют построить часть дороги с динамической зарядкой для электромобилей. О таких намерениях объявила губернатор штата Гретхен Уитмер.
Первый участок дороги протяженностью всего 1 миля (1,6 километра) будет запущен в эксплуатацию к 2023 году. Руководство пилотным проектом будет поручено израильскому стартапу ElectReon.
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Мы станем лидерами в области транспорта будущего и электрификации, нарастив производство электромобилей и снизив потребительские цены, а система беспроводной дорожной зарядки станет очередным фрагментом экологического пазла,
– прокомментировала проект губернатор Уитмер.
ElectReon обеспечит разработку, тестирование и внедрение системы – компания выиграла конкурс, объявленный в сентябре 2021 года.
Непосредственное участие в проекте также примут компании NextEnergy и Jacobs Engineering Group при содействии Ford, DTE Energy и мэрии Детройта. Департамент транспорта Мичигана выделит 1,9 миллиона долларов, а остальные расходы возьмет на себя ElectReon.Интересно! Стоит отметить, что в случае успешности пилотного проекта стартап ElectReon получит большой шанс получить значительный государственный контракт на строительство соответствующей инфраструктуры во всем штате, а возможно и в других уголках США.
Динамическая беспроводная зарядка электромобилей: смотрите видео
Электромобили становятся все популярнее
- Недавно британская компания BP сообщила, что возлагает большие надежды на гибридные АЗС с установками для быстрой зарядки электрокаров. По мнению BP, такие станции будут более выгодными, чем классические топливные заправки.
- А между тем количество электромобилей на дорогах постоянно растет. Одна только Tesla отчиталась накануне о рекордных показателях продаж в 2021 году.