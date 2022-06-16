Заработала первая в мире газовая турбина на чистом водороде

Газовые турбины до сих пор имеют широкую область применения от железной дороги к генераторам и компрессорам. Обычно они работают на природном газе с добавлением водорода. Но ученые из Норвегии создали и запустили газовую турбину, работающую исключительно на водороде.

Ученые говорят, что они опередили всех, утверждая, что с мая 2022 у них работает газовая турбина, полностью использующая водород. В процессе работы турбины выделяется большое количество тепла, электричества и горячей воды, используемых для нужд Ставингерского университета. В университете работает собственная микрогазовая электростанция.

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Команда исследователей не только модифицировала камеру сгорания под водород, но и адаптировала топливную систему и другое оборудование под этот газ, существенно отличающийся от природного.

Мы поставили мировой рекорд по сжиганию водорода в газовой микротурбине. Никто до сих пор не достигал такого уровня. Производительность газовой турбины на водороде будет несколько ниже. Но главный плюс в том, что можно использовать уже существующую инфраструктуру,

– заявил профессор Могсен Ассади, глава исследовательской команды.

Газовые турбины уходят в прошлое

В перспективе подобные проекты должны, по мнению разработчиков, привести к замене широко применяемых сегодня турбин природного газа на более экологически чистые источники топлива.

Но прежде, чем они станут экономически выгодными, цена на зеленый водород, то есть полученный с использованием электричества из возобновляемых источников, должна существенно снизиться.

В гонке за нулевые выбросы к 2050 году газовые турбины должны будут адаптироваться или полностью исчезнуть, и несколько организаций, включая General Electric, рассматривают возможность перевода их на сжигание зеленого водорода как источник чистого топлива. В GE более 100 турбин, работающих как минимум на 5% водородного топлива по объему, и компания заявляет, что находится на пути к 100%.

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