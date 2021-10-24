Запуски "Старшипа" под угрозой: что помешало амбициозному проекту Илона Маска

Технологический прогресс и общее развитие человечества способствовали и продолжают быть причиной исчезновения многих видов животных и растений. Неудивительно, что во многих странах стали на защиту природы. Иногда это приводит к конфликту, ведь нужно выбирать – природа или прогресс.

Площадка для будущих стартов Starship была построена в Бока-Чика, Техас. Теперь это место имеет новое название – Starbase, Звездная База. Проблема заключается в том, что неподалеку расположена заповедная зона – Las Palomas Wildlife Management Area. В связи с этим была назначена экологическая экспертиза, которая должна дать оценку влияния запусков с территории космодрома на окружающую природу. Экспертиза продолжается и может затянуться на месяцы и годы.

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Природа против Илона Маска

В связи с проведением экспертизы, были организованы общественные слушания относительно того, нужно ли давать разрешение на запуски с территории Starbase. Оказалось, что мнения людей сильно отличаются по этому вопросу.

Многие люди поддерживают построение космодрома и будущие запуски оттуда. Аргументируют свою позицию просто – стартовые площадки на мысе Канаверал, Флорида, тоже расположены в пределах заповедника, но это никогда не мешало проведению запусков. Однако на такие аргументы у защитников природы находятся вполне рациональные контраргументы: количество гнезд редких птиц Charadrius melodus, которые зимуют на территории заповедника, резко сократилась с появлением в регионе SpaceX. Однако некоторые активисты обвиняют Маска в "экологическом расизме".

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Однако поддержку Starbase получила от многих людей, включая местную власть. Это неудивительно, ведь, например, столица округа Кэмерон (где расположена Starbase), город Браунсвилл может превратиться из "заштатного городка" в своеобразный региональный центр, куда будут приезжать туристы и жить работники космодрома. В город начнется приток инвестиций как от бизнеса, так и от самого штата Техас.

Многие сторонники космодрома обращают внимание на прогресс, который "идет в ногу со SpaceX", поэтому в этом конкретном случае нужно пренебречь экологией. Однако есть и "умеренные" сторонники, которые поддерживают начинания SpaceX в Бока-Чика, но все же требуют большей ясности от компании о планах развития инфраструктуры в регионе космопорта. Аргументируют это как раз тем, что эта инфраструктура, например, 250-мегаваттная электростанция и элементы системы транспортации и хранения топлива, могут представлять опасность окружающей среде.

Чем бы ни закончилась эпопея с экологической экспертизой влияния Звездной Базы на окружающую природу, в SpaceX, вероятно, смотрят положительно на вещи – работа на объекте не останавливается. Но когда наконец состоится первый орбитальный полет Starship – неизвестно.