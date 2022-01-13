Запуск украинского спутника "Сич-2-30": где смотреть трансляцию

Запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая выведет в космос украинский спутник "Сич-2-30", запланирован на 17:25 по киевскому времени. Ниже рассказываем кратко о миссии и где ее смотреть.

В четверг, 13 января, ракета Falcon 9 стартует с базы космических сил США на мысе Канаверал. В рамках миссии Transporter-3 украинский спутник "Сич-2-30" и другая нагрузка отправятся на орбиту.

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Когда старт

Запуск ракеты запланирован на 17:25 по киевскому времени. Пусковое окно составляет 29 минут, поэтому ракета может отправиться в космос в течение этого времени.

Где смотреть трансляцию

Ракету запускает компания SpaceX, поэтому трансляция старта пройдет на их ютуб-канале. Просмотреть ее можно прямо на нашей странице.

Запуск "Сич-2-30" на ракете Falcon 9: смотрите видео