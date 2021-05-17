О проблемах рассказали в отчете Расчетной палаты США. Сообщается, что причина в ракете-носителе. Телескоп должны вывести в космос на европейской ракете "Ариан-5". Именно к ней возникли вопросы у специалистов.

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Что случилось с ракетой

В обычного надежного носителя "Ариан-5" во время двух последних запусков была обнаружена аномалия, связанная с обтекателем. В обоих случаях успешно вывели на орбиту, однако в случае крайне дорогого аппарата "Джеймс Уэбб" инженеры не могут позволить себе риск, и хотят устранить любые возможные отклонения.

Что такое обтекатель Это специальная конструкция, которая облегчает обтекание объекта потоком газа или жидкости, что ведет к уменьшению аэродинамического сопротивления движению. То есть это особенность корпуса, которая позволяет ракете легче проходить через атмосферу.

"Джеймс Уэбб" станет крупнейшим и самым мощным космическим телескопом в истории. Размер его зеркала, которое развернется на орбите, составляет 6,5 метра. Разрушение аппарата при запуске станет невосполнимой потерей для научного сообщества.

Поэтому перед запуском телескопа специалисты хотят убедиться, что проблема с обтекателем в "Ариан-5" решена. Вывод обсерватории на орбиту совершат после двух стартов ракеты с другими грузами – в июне и августе.

Таким образом ученые попытаются устранить все возможные риски. Но если что-то пойдет не так, сроки реализации программы "Джеймса Уэбба" могут быть пересмотрены.