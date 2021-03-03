Компания Илона Маска SpaceX готовится совершить тестовый полет корабля Starship SN10 на 10 километров. На этот раз корабль попытается совершить успешную посадку на платформу после взлета и выполнения маневров.

Ранее Илон Маск отмечал, что инженеры внесли изменения в конструкцию SN10 что увеличило его шансы на успешную посадку. Сам Маск оценивает возможный успешный полет и приземление Starship SN10 в 60%.

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Где смотреть трансляцию запуска Starship SN10

Впервые трансляцию запуска можно будет посмотреть на украинском на нашем ютуб-канале. Перед запуском мы расскажем чем же такой особенный Starship и какие планы на него у Илона Маска.

Предыдущие испытания Starship SN10

На прошлой неделе SpaceX провела многосекундные испытания двигателей SN10. Информации об этом мало и сказать насколько успешным был тест нет возможности, однако похоже, что сейчас все готово к полету.

Это будет третий пуск Starship на высоту 10 км с попыткой возврата и реактивной посадкой. Все этапы предварительных испытаний SN8 и SN9 прошли хорошо, за исключением пресловутой посадки – прототипы разбились о свои посадочные площадки, взорвавшись яркими огненными шарами.

Эти тестовые полеты являются важной частью развития проекта Starship, который SpaceX рассматривает как транспорт, способный сделать возможной колонизацию Марса, упростить полеты на Луну и буквально за час доставлять людей из одной части земного шара на противоположную. Окончательная версия Starship получит шесть двигателей Raptor (против трех у текущих прототипов). Система будет состоять из двух полностью поворачивающихся частей: