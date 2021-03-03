SpaceX проведет тестовый полет Starship SN 10: где смотреть трансляцию
Компания Илона Маска SpaceX готовится совершить тестовый полет корабля Starship SN10 на 10 километров. На этот раз корабль попытается совершить успешную посадку на платформу после взлета и выполнения маневров.
Источник:24 канал
Ранее Илон Маск отмечал, что инженеры внесли изменения в конструкцию SN10 что увеличило его шансы на успешную посадку. Сам Маск оценивает возможный успешный полет и приземление Starship SN10 в 60%.
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Где смотреть трансляцию запуска Starship SN10
Впервые трансляцию запуска можно будет посмотреть на украинском на нашем ютуб-канале. Перед запуском мы расскажем чем же такой особенный Starship и какие планы на него у Илона Маска.
Предыдущие испытания Starship SN10
На прошлой неделе SpaceX провела многосекундные испытания двигателей SN10. Информации об этом мало и сказать насколько успешным был тест нет возможности, однако похоже, что сейчас все готово к полету.
Это будет третий пуск Starship на высоту 10 км с попыткой возврата и реактивной посадкой. Все этапы предварительных испытаний SN8 и SN9 прошли хорошо, за исключением пресловутой посадки – прототипы разбились о свои посадочные площадки, взорвавшись яркими огненными шарами.
Эти тестовые полеты являются важной частью развития проекта Starship, который SpaceX рассматривает как транспорт, способный сделать возможной колонизацию Марса, упростить полеты на Луну и буквально за час доставлять людей из одной части земного шара на противоположную. Окончательная версия Starship получит шесть двигателей Raptor (против трех у текущих прототипов). Система будет состоять из двух полностью поворачивающихся частей:
- самого корабля высотой 50 метров;
- огромной 70-метровой ракеты Super Heavy с 30 двигателями Raptor.
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