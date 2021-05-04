Главной целью запуска было вывести на околоземную орбиту автоматическую межпланетную станцию "Магеллан", которая должна была осуществить полное радиолокационное картографирование Венеры.

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Старт "Атлантиса" с площадки 39-В / Фото Spacefacts

Космический челнок успешно вышел на орбиту вокруг Земли. После чего был открыт грузовой отсек.

Автоматическая межпланетная станция "Магеллан" / Фото NASA

Кстати, даже, если шаттл летал с пустым грузовым отсеком створки были равно открыты. Это нужно для эффективного теплообмена, ведь в створках находятся радиаторы.

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"Магеллан" готовится покинуть "Атлантис" / Фото NASA

Автоматическая межпланетная станция "Магеллан" проработала 4 года, 5 месяцев и 8 дней. За это время зонд провел картографирование поверхности и создал первую карту Венеры. До сегодняшнего дня эта карта остается самой качественной среди существующих.

Пустой грузовой отсек "Атлантиса" / Фото Spacefacts

После завершения миссии, через 4 дня после старта "Атлантис" успешно приземлился на 22-ю полосу авиабазы Эдвардс.

Запуск и приземление космического челнока: смотрите видео