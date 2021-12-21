Запуск к Луне снова задерживается: в чем причина

Амбициозная программа NASA под названием "Артемида" призвана вернуть человечество на Луну. Но первый запуск сверхтяжелой ракеты SLS снова отложили.

Астронавты должны добираться до окололунной орбиты благодаря сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS). В нее было вложено так много денег и ощутим такой мощный лоббизм Сената, что носитель получил прозвище Senate Launch System. Первый пуск SLS (сразу с кораблем Orion) в рамках миссии "Артемида-І" должен был состояться еще в этом, 2021, году. Но его отложили и позже назвали новый срок старта – февраль 2022 года. Но теперь мы знаем, что и в феврале SLS не полетит.

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Ракета-носитель SLS в центре вертикальной сборки / Фото Nasa's Marshall Space Flight Center

Новая проблема

Специалисты обнаружили проблему в одном из четырех маршевых двигателей гигантской ракеты. Если быть точнее, то проблема даже не в самом двигателе RS-25, а в компьютере, который его контролирует. Сообщается, что исправление неисправности задержит миссию Artemis I по крайней мере до марта 2022 года.

Проблема обнаружилась в одном из двух каналов контроллера (компьютера управления) двигателя. Он "не смог стабильно включиться" во время испытаний, поэтому приняли решение его заменить.

В NASA исключили возможность запуска во время "окна" 12 – 27 февраля 2022 года. Однако известно, что следующее "стартовое окно" продлится с 12 по 27 марта 2022 года. Если и тогда не получится запустить SLS, то с 8 по 23 апреля также есть "окно".