Астронавты должны добираться до окололунной орбиты благодаря сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS). В нее было вложено так много денег и ощутим такой мощный лоббизм Сената, что носитель получил прозвище Senate Launch System. Первый пуск SLS (сразу с кораблем Orion) в рамках миссии "Артемида-І" должен был состояться еще в этом, 2021, году. Но его отложили и позже назвали новый срок старта – февраль 2022 года. Но теперь мы знаем, что и в феврале SLS не полетит.

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Ракета-носитель SLS в центре вертикальной сборки / Фото Nasa's Marshall Space Flight Center

Новая проблема

Специалисты обнаружили проблему в одном из четырех маршевых двигателей гигантской ракеты. Если быть точнее, то проблема даже не в самом двигателе RS-25, а в компьютере, который его контролирует. Сообщается, что исправление неисправности задержит миссию Artemis I по крайней мере до марта 2022 года.

Важно! Проблема обнаружилась в одном из двух каналов контроллера (компьютера управления) двигателя. Он "не смог стабильно включиться" во время испытаний, поэтому приняли решение его заменить.

В NASA исключили возможность запуска во время "окна" 12 – 27 февраля 2022 года. Однако известно, что следующее "стартовое окно" продлится с 12 по 27 марта 2022 года. Если и тогда не получится запустить SLS, то с 8 по 23 апреля также есть "окно".