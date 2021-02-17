Корпорация Microsoft решила запустить вебверсию облачного стримингового сервиса xCloud. Таким образом пользователи ПК, и даже владельцы устройств на iOS получат доступ к играм Xbox через браузер.

Вебверсия xCloud будет включать панель запуска с рекомендациями игр, список недавних игр и доступ ко всем облачным играм с Xbox Game Pass Ultimate.

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В браузере игра будет запускаться в полноэкранном режиме. При этом для игр Xbox пользователям понадобится контроллер.

Вебверсия Xbox / Фото The Verge

Если тестирования пройдут успешно, то вебверсию xCloud должны добавить в приложение Xbox для Windows 10.

Сейчас вебверсия пока ограничивается браузерами Chromium (Google Chrome и Microsoft Edge).

Project xCloud

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Google и Microsoft представила свой Project xCloud. Его разработали, чтобы в будущем запускать игры с Xbox One на ПК и других консолях.

Технология Project xCloud построена на облачной платформе Microsoft Azure. Также здесь использованы специальные серверы, приближенные по аппаратным и программным характеристикам к консоли Xbox One.