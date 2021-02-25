Уже несколько месяцев пользователи жалуются, что на их на умных часах, работающих под управлением операционной системы Wear OS, не работает активация голосового ассистента Google Assistant.

Парадоксально, но на смарт-часах под управлением фирменной операционной системы Google, не работает стандартная голосовая команда "Ок, Google".

К теме После обновления у Apple Watch появился серьезный баг

Об этой проблеме заявило большое количество пользователей на официальном форуме уже около тысячи возмутительных отзывов. Многие пользователи с различными моделями смарт-часов на базе Wear OS сообщают об одной и той же проблеме, начиная с ноября 2020 года.

Пользователи говорят, что персональный помощник Google Assistant использовать неудобно, потому что для его запуска необходимо долго удерживать кнопку на часах, тогда как голосовой запуск просто не работает.

Реакция Google

Google уже заявила, что работает над исправлением. Там говорят, что "знают о проблемах, с которыми сталкиваются некоторые пользователи". Компания пообещала помочь своим партнерам уже в ближайшее время решить эти проблемы.

Правда, когда именно будет исправлена эта проблема в Google пока не уточняют.