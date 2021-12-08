Запрет на скриншоты и пересылку сообщений в группах: новые возможности Telegram
Источник:24 канал
Мессенджер Telegram выпустил новое обновление, в котором реализовали обновленный функционал, ориентированный на защиту авторских прав. Отныне авторы каналов и групп смогут защищать свой контент от копирования.
В среду, 8 декабря, в Telegram добавили ряд обновленных функций. Среди них новые возможности для пользователей: появилась возможность удалять сообщения за определенный период и оставлять анонимные комментарии в публичных группах.
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Защита контента в группах
Основным акцентом всех нововведений является защита авторского контента создателей групп и каналов. Их авторы теперь получили больше инструментов для того, чтобы уберечь свое творчество от копирования.
Теперь создатели каналов и групп могут:
- запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видео;
- пересылать сообщения другим пользователям;
- и делать снимки экрана в их группах.
Другие полезные функции
Удаление переписки за определенный период
Пользователи Telegram теперь могут полностью контролировать историю своей переписки и могут бесследно удалять сообщения для всех участников беседы. Обновление позволяет удалить историю сообщений в том или ином чате за конкретный день или промежуток времени.
Управление подключенными устройствами
Теперь пользователи могут использовать Telegram со всех своих устройств одновременно и управлять активными сеансами через меню Устройства в установках. Новая кнопка в этом разделе поможет мгновенно зайти в телеграм на компьютере или через браузер.
Анонимные комментарии в публичных группах
Отныне, чтобы избежать нежелательного внимания к личной учетной записи, можно отправлять сообщения от имени одного из своих каналов.
Чтобы выбрать канал, от которого будет послано сообщение, нажмите изображение слева от поля ввода. Все последующие сообщения, отправленные в этом чате, будут подписаны именем и изображением выбранного канала вместо имени и фотографии пользователя.Важно! Подробнее обо всех изменениях в Telegram можно почитать на странице блога разработчиков мессенджера.