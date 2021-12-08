Запрет на скриншоты и пересылку сообщений в группах: новые возможности Telegram

Мессенджер Telegram выпустил новое обновление, в котором реализовали обновленный функционал, ориентированный на защиту авторских прав. Отныне авторы каналов и групп смогут защищать свой контент от копирования.

В среду, 8 декабря, в Telegram добавили ряд обновленных функций. Среди них новые возможности для пользователей: появилась возможность удалять сообщения за определенный период и оставлять анонимные комментарии в публичных группах.

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Защита контента в группах

Основным акцентом всех нововведений является защита авторского контента создателей групп и каналов. Их авторы теперь получили больше инструментов для того, чтобы уберечь свое творчество от копирования.

Теперь создатели каналов и групп могут:

запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видео;

пересылать сообщения другим пользователям;

и делать снимки экрана в их группах.

Другие полезные функции

Удаление переписки за определенный период

Включить защиту от копирования и пересылки можно в профиле чата, нажав "Тип группы/канала" > "Запретить копирование".

Пользователи Telegram теперь могут полностью контролировать историю своей переписки и могут бесследно удалять сообщения для всех участников беседы. Обновление позволяет удалить историю сообщений в том или ином чате за конкретный день или промежуток времени.

Управление подключенными устройствами

Теперь пользователи могут использовать Telegram со всех своих устройств одновременно и управлять активными сеансами через меню Устройства в установках. Новая кнопка в этом разделе поможет мгновенно зайти в телеграм на компьютере или через браузер.

Анонимные комментарии в публичных группах

Отныне, чтобы избежать нежелательного внимания к личной учетной записи, можно отправлять сообщения от имени одного из своих каналов.

Чтобы выбрать канал, от которого будет послано сообщение, нажмите изображение слева от поля ввода. Все последующие сообщения, отправленные в этом чате, будут подписаны именем и изображением выбранного канала вместо имени и фотографии пользователя.