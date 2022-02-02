Записки из прошлого: археологи нашли тысячи табличек, где описана жизнь древних египтян

Раскапывая кости, памятники архитектуры или разные археологические артефакты, мы можем их изучить и узнать, как жили люди в прошлом. Но гораздо ценнее найти их записки об этом.

О жизни старого Египта мы знаем довольно много. Это и неудивительно, ведь древние люди оставили достаточно археологических артефактов. Встречаются даже старинные папирусы, где написано, сколько и чего потребили рабочие во время постройки пирамид. Теперь же мы узнаем еще больше интересного, ведь на территории древнего города Атрибис неожиданно обнаружили тысячи глиняных табличек с записями.

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Одна из обнаруженных табличек с детским рисунком / Фото Eberhard Karls Universität Tübingen

Остраки, рассказывающие нам о прошлом Египта

Проводя исследования на территории древнего города Атрибис (сегодня Телль-Атриб в Египте), ученые нашли около 18 тысяч глиняных табличек. Фактически эти таблички, остраки, представляют собой обломки кувшинов и прочей "кухонной" утвари того времени. На них египтяне наносили разные надписи или просто рисовали. Когда-то это была игрушка, а сегодня – это бесценные артефакты истории.

Что такое "остраки"? Остраки – это глиняные таблички или куски глиняной посуды, на которых можно было писать. Именно от слова "острака" происходит термин "остракизм" – публичное осуждение определенного лица. Ранее на территории Древней Греции имя того, кого следовало изгнать из полиса, писали на глиняных табличках – остраках.

Острака, на которой вели учет количества хлеба / Фото Eberhard Karls Universität Tübingen

Обнаруженные остраки датируются примерно двумя тысячами лет. То есть, на этих табличках писали и рисовали, когда Египет был под контролем Римского государства, а в самом Вечном городе уже правил первый Император – Октавиан Август. На таких кусках глины можно отыскать надписи, сделанные разными методами: одни написаны чернилами, а другие могли быть выцарапаны палочкой.

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Так, вероятно, оттачивали письменное мастерство в древнем Египте / Фото Eberhard Karls Universität Tübingen

Конечно, на остраках встречают надписи на разных языках: до 80% табличек написаны демотическим письмом, которое было широко распространено в правление Птолемеев и римлян. Также встречается греческий язык, иератическое письмо, египетские иероглифы, коптское письмо и арабское. Очень интересны глиняные таблички с рисунками, которые, вероятно, сделали дети.

Интересно и то, что написано на остраках:

Встречаются таблички, на которых оттачивали письменное мастерство.

Есть остраки, на которых писали дети в тогдашних школах: там есть и арифметические задачи, и вероятные методы наказаний – повторяющееся написание одинаковых знаков снова и снова (хотя это может оказаться отточкой письменных навыков).

Встречаются записки о древней мифологии, которые, вероятно, скопировали из соседних храмов.

Встречаются записи о перечне пищевых продуктов.

Также ученые расшифровали перечень имен, названия месяцев в году и другие интересные записи, которые делали египтяне в повседневной жизни.

Такие археологические находки прекрасно демонстрируют, как жили люди в древности. Рассматривая такие остраки (или читая их, если вы понимаете соответствующие языки), древний Египет словно оживает. Но это еще не конец, ведь на месте археологических раскопок обнаружили несколько древних многоэтажных домов. Ждем новых открытий египтологов.