Заказы на Pixel 6 массово отменяются без возврата средств: как это объясняет Google

Пользователи сети, заказавшие новые Pixel 6, пожаловались на странную ситуацию: их заказы вдруг начали отменяться. При этом деньги компания не возвращает и даже не объясняет причины.

На Reddit, Twitter и на форуме поддержки самой компании уже можно найти большое количество сообщений на эту тему. В уведомлении об отмене заказа причина не указывается, однако Google уже дала комментарий по этому поводу.

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Что происходит

Проблема касается только Pixel 6. Сообщений об отмене 6 Pro нет.

В отдельных случаях тем, кто все же смог добиться хоть какого-либо объяснения, дается такой ответ: "Оплата Вашего заказа была произведена за пределами США". Однако, по словам самих пользователей, это неверно. Смартфоны заказывали и оплачивали с территории страны.

При попытке повторного заказа система выдает совсем другой срок поставки – конец января 2022 года.

Google утверждает, что произошел "сбой в развертывании продаж" и "возникла проблема с корректировкой условий продажи". Но покупатели не верят. Они считают, что компания скрывает истинную причину массовой отмены заказов.

Самое удивительное даже не то, что за отмененные заказы не вернули деньги, а то, что некоторым пострадавшим от сбоя клиентам уже прислали наушники Pixel Buds, которые компания обещала в комплекте вместе с Pixel 6 и 6 Pro. При этом смартфона до сих пор нет.

Как Google будет выходить из этой ситуации, пока неясно. Смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro были представлены 19 октября. Они впервые за многие годы получили новые датчики камер. Компания отказалась от 12-мегапиксельных сенсоров в пользу 50-мегапиксельных GN1 от Samsung.