Сегодня литий-ионные аккумуляторы господствуют на рынке эффективных систем хранения энергии, но новейшие натрий-ионные батареи уже готовы вытеснять их в центрах обработки данных, в сфере телекоммуникаций, а также в домашних и энергетических системах резервного питания.

Преимущества нового типа батарей

Натрий-ионные аккумуляторы обещают быть дешевле, безопаснее и экологичнее чем литий-ионные. Они не содержат опасных для здоровья человека металлов и веществ ни в катодах, ни в электролите, а запасов натрия в земной коре в тысячи раз больше, чем лития. Единственное, в чем натрий-ионные аккумуляторы уступают литиевым – это примерно в два раза меньше удельная плотность хранения энергии.

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Так, если коммерческие литиевые аккумуляторы в среднем могут хранить 285 Вт·ч/кг, то перспективные натрий-ионные аккумуляторы обещают до 140 Вт·ч/кг. Но это лишь означает, что натрий-ионные аккумуляторы невыгодные в небольших устройствах типа смартфонов, тогда как для источников резервного питания это не критично. Для больших систем важно то, что стоимость натрий-ионных аккумуляторов будет на 10-20% меньше, чем литий-ионных, и со временем эта разница будет только увеличиваться.

Изготовление натрий-ионные аккумуляторов

Сегодня к экспансии на рынке аккумуляторов готовы как минимум два производителя натрий-ионных аккумуляторов – это американская компания Natron Energy и британская Faradion. Компания Natron Energy уже поставляет натрий-ионные аккумуляторы ограниченными партиями, а ее достижения, например, отмечены финансированием со стороны такого американского агентства, как DARPA. В частности, в сентябре прошлого года DARPA выделило Natron Energy 19,9 миллионов долларов в рамках новой программы ускоренного внедрения новых технологий для быстрого выхода на рынок.

Другая ведущая компания по производству натрий-ионных аккумуляторов, британская Faradion, нашла рынки сбыта в Австралии и Индии. В прошлом году компания объявила, что получила свой первый заказ от инвестиционной группы ICM Australia для использования на австралийском рынке, где растет спрос на аккумуляторы для жилых, коммерческих и энергораспределительных решений. Она также разрабатывает аккумуляторы для коммерческих автомобилей в Индии.

По словам Faradion, прототипы новых натрий-ионных элементов могут обеспечивать плотность энергии более 140 Вт·ч/кг. В то же время проводится ряд исследований, которые обещают приблизить емкость натрий-ионных аккумуляторов до 200 Вт·ч/кг, но это будет следующий этап развития подобных аккумуляторов.