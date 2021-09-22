Ранее в этом году ведомство объявило о реализации проекта Commercial LEO Destination, в рамках которого с четырьмя компаниями будут заключены контракты на общую сумму до 400 миллионов долларов, которые предусматривают начало разработки проектов космических станций.
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Согласно имеющимся данным, на данный момент NASA "получили около двенадцати предложений от различных компаний" в рамках этого проекта. Об этом в беседе с журналистами заявил Фил Макалистер, директор NASA по подготовке коммерческих полетов.
Что будет с Международной космической станцией
МКС эксплуатируется уже более 20 лет, причем ежегодно ее обслуживание стоит американскому агентству примерно в 4 миллиарда долларов.
Сейчас продолжение эксплуатации МКС одобрено до 2024 года и, скорее всего, период использования будет продлен до 2028 года. Вместе с этим Фил Макалистер заявил, что NASA планирует "стать лишь одним из многих пользователей, а не основным спонсором при развертывании и обслуживании инфраструктуры" новой станции на низкой околоземной орбите.
Каких-либо подробностей о конкурсе на участие в упомянутой программе озвучено не было, но Макалистер выразил уверенность в том, что победители будут объявлены до конца этого года.
Кто будет строить новую орбитальную станцию
В марте 2021 года космическое агентство проводило отраслевой брифинг с участием частных компаний и тогда в обсуждении различных вопросов принимали участие представители таких компаний, как:
- SpaceX;
- Blue Origin;
- Airbus;
- Boeing;
- и Lockheed Martin.
Вероятно, эти компании подали заявки на участие в разработке частной космической станции.
Макалистер подчеркнул, что NASA больше "не потребуется ничего такого же большого и мощного", как МКС. Он отметил, что частные станции могут быть сколь угодно большими, но космическое агентство США будет платить только за нужную ему часть.