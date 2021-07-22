Новые функции в бизнес-чатах
Теперь пользователи могут закрепить выбранное сообщение в переписке с компанией. Также можно воспользоваться недавно представленной опцией закрепить целую цепочку вверху списка чатов (как в обычном чате с друзьями).
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Функция закрепления
С помощью функции закрепления сообщений пользователи будут иметь быстрый доступ к любой важной информации: от подтверждения бронирования до сообщения с деталями записи на лабораторный тест. Чтобы закрепить сообщения в бизнес-чате:
- Выберите сообщение;
- Зажмите его и выберите "Закрепить".
Закрепление сообщений / Фото Viber
Цитирование сообщений
Пользователи теперь могут отвечать на конкретное сообщение в бизнес-чате. Это позволяет пользователям и брендам эффективнее вести диалог и следить за контекстом сообщений. Например, в активном чате с магазином с несколькими заказами клиент может ответить на конкретное сообщение и быть уверенным, что его информация не будет пропущена и контекст не будет потерян.
Ответ на конкретное сообщение в бизнес-чате работает так же, как и аналогичная функция в обычном частном или групповом чате с другими пользователями:
- Выберите сообщение;
- Зажмите и выберите "Ответить" или проведите пальцем вправо по сообщению, на которое вы хотите ответить.
Отвечаем на конкретное сообщение / Фото Viber
По статистике, 56% пользователей предпочитают переписку с брендами, а не звонки.
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Другие нововведения Viber, которые вы могли пропустить
Ранее Viber анонсировал функции отправки файлов, фотографий и видео, с помощью которых пользователи могут отправлять компаниям вложения размером до 200 МБ. Это позволяет брендам наладить связь с пользователями и оказать необходимую поддержку клиентам.