Двадцать экспертов потратили два года на разработку 6 руководящих этических принципов для искусственного интеллекта (ИИ), которыми он должен руководствоваться в области здравоохранения. Документ был опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения 28 июня 2021 года. Необходимость в нем возникла, по мнению ВОЗ, из-за высокого потенциала технологии ИИ в области здравоохранения. В то же время в документе отмечается, что технология не поможет быстро решить проблему здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов.

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Всемирная организация здравоохранения / Фото Verge

"6 законов робототехники" от ВОЗ

Защита независимости: люди должны иметь возможность контроля и последнего слова во всех решениях, связанных со здоровьем, Решения не должны приниматься машинами полностью, а врачи должны иметь возможность в любой момент взять управление на себя.

люди должны иметь возможность контроля и последнего слова во всех решениях, связанных со здоровьем, Решения не должны приниматься машинами полностью, а врачи должны иметь возможность в любой момент взять управление на себя. Обеспечение безопасности людей: разработчики должны постоянно следить, чтобы устройства искусственного разума не могли причинить вреда случайно или намеренно.

разработчики должны постоянно следить, чтобы устройства искусственного разума не могли причинить вреда случайно или намеренно. Гарантия прозрачности: разработчики должны публиковать информацию об архитектуре устройств в ИИ. Пользователи и регулятивные органы должны иметь возможность заглянуть в "черный ящик" и понять, как там все работает.

разработчики должны публиковать информацию об архитектуре устройств в ИИ. Пользователи и регулятивные органы должны иметь возможность заглянуть в "черный ящик" и понять, как там все работает. Стимулирование ответственности: должны существовать механизмы, чтобы определить, кто виноват в ухудшении состояния пациента, если к этому ухудшению привела деятельность искусственного интеллекта.

должны существовать механизмы, чтобы определить, кто виноват в ухудшении состояния пациента, если к этому ухудшению привела деятельность искусственного интеллекта. Обеспечение равенства: инструменты искусственного интеллекта должны быть доступны на многих языках и обучены работать с различными наборами данных, чтобы избежать дискриминации.

инструменты искусственного интеллекта должны быть доступны на многих языках и обучены работать с различными наборами данных, чтобы избежать дискриминации. Поддержка работоспособности: разработчики и организации должны иметь юридическую возможность обновлять свои устройства, исправлять ошибки и заменять их, если они становятся неэффективными.

Технологии искусственного интеллекта в области здравоохранения все еще новые, поэтому правительства стран, их регулятивные органы и национальные системы здравоохранения банально не знают, как оценивать ИИ в этой отрасли, как им управлять и зачем он вообще нужен.

Документ ВОЗ призван помочь им в этом и регулирования разработки и использования искусственного разума в мире.