Двадцать экспертов потратили два года на разработку 6 руководящих этических принципов для искусственного интеллекта (ИИ), которыми он должен руководствоваться в области здравоохранения. Документ был опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения 28 июня 2021 года. Необходимость в нем возникла, по мнению ВОЗ, из-за высокого потенциала технологии ИИ в области здравоохранения. В то же время в документе отмечается, что технология не поможет быстро решить проблему здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов.
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Всемирная организация здравоохранения / Фото Verge
"6 законов робототехники" от ВОЗ
- Защита независимости: люди должны иметь возможность контроля и последнего слова во всех решениях, связанных со здоровьем, Решения не должны приниматься машинами полностью, а врачи должны иметь возможность в любой момент взять управление на себя.
- Обеспечение безопасности людей: разработчики должны постоянно следить, чтобы устройства искусственного разума не могли причинить вреда случайно или намеренно.
- Гарантия прозрачности: разработчики должны публиковать информацию об архитектуре устройств в ИИ. Пользователи и регулятивные органы должны иметь возможность заглянуть в "черный ящик" и понять, как там все работает.
- Стимулирование ответственности: должны существовать механизмы, чтобы определить, кто виноват в ухудшении состояния пациента, если к этому ухудшению привела деятельность искусственного интеллекта.
- Обеспечение равенства: инструменты искусственного интеллекта должны быть доступны на многих языках и обучены работать с различными наборами данных, чтобы избежать дискриминации.
- Поддержка работоспособности: разработчики и организации должны иметь юридическую возможность обновлять свои устройства, исправлять ошибки и заменять их, если они становятся неэффективными.
Технологии искусственного интеллекта в области здравоохранения все еще новые, поэтому правительства стран, их регулятивные органы и национальные системы здравоохранения банально не знают, как оценивать ИИ в этой отрасли, как им управлять и зачем он вообще нужен.
Документ ВОЗ призван помочь им в этом и регулирования разработки и использования искусственного разума в мире.