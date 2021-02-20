Площадка Charterfield проводит онлайн-аукцион с особым лотом. Разыгрывается редкий документ – заявка о поиске работы, написанная самим Стивом Джобсом. В 2018 году этот экземпляр заявления ушел с молотка за 175 тысяч долларов. Теперь по каким-то причинам он снова попал на аукцион.

В 1973 году основатель Apple бросил Рид-колледж, в котором проучился около шести месяцев, после этого он занялся поиском работы. В документе Джобс называет своей специальности "английскую литературу".

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Интересные моменты в заявке Джобса

В ключевых навыках он отмечает свой опыт работы с компьютерами и калькуляторами. Дополнительно он отмечает свои инженерные и дизайнерские навыки в области электроники. Что примечательно, в качестве обратного адреса по непонятным причинам указан именно Рид-колледж.

Предыдущий владелец документа, выставивший лот, имеет все сертификаты, подтверждающие подлинность заявки.



Заявка Стива Джобса о поиске работы / Фото Charterfield

Когда будут продавать заявку Стива Джобса

Аукцион начнётся 24 февраля и продлится до 24 марта. Те, кто хочет принять участие в аукционе, могут зарегистрироваться на официальном сайте Charterfield.

Стоит отметить, что уже через год после своего ухода из колледжа, в 1974 году, Стив Джобс попал на работу в Atari, где проработал вплоть до 1976 года, пока они вместе со Стивом Возняком не основали компанию Apple.