В древнем турецком городе Анемурий нашли погребение ребенка в амфоре

Археологи сообщили о результатах новых раскопок, проходивших в древнем городе Анемурий. Во время работ на участке, на котором, как считается, находилась колоннадная улица, они обнаружили человеческие захоронения.

Ученые рассказали, что во время раскопок древнего города Анемурий, которые проходили под руководством профессора Мехмета Текоджака из Университета Сельчук, там обнаружили четыре захоронения: троих взрослых и одного новорожденного ребенка. Останки последней были в торговой амфоре.

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Сначала исследователи обнаружили останки новорожденного ребенка, похороненного в торговой амфоре. По данным Текоджака, это первое подобное захоронение, обнаруженное в Анемурии. Потом были находки еще трех скелетов, наскоро просто зарытых в землю. По всей вероятности, они могли быть останками семьи ребенка.

Ранее в этом районе обнаружили еще три скелета (двух взрослых и одного ребенка). По словам археологов, эти открытия примечательны тем, что захоронения находились за пределами некрополя древнего города. Текоджак отметил, что, возможно, на этом месте когда-то была церковь, о которой археологи до сих пор не знают. Или же погребения были сделаны в ее саду.

Что известно о городе Анемурий

Руины портового города Анемурий, достоверно существовавшего уже в эллинистическую эпоху, занимают площадь около 600 гектаров. Оно было брошено в VII веке нашей эры. И только в XIX веке этот город открыл британский адмирал и исследователь Фрэнсис Бофорт. Однако первые раскопки в нем начались значительно позже – в 1960-е годы.



Портовый город Анемурий / Фото Hürriyet Daily News

Он разделен на две части: нижний город и цитадель. Среди прочего, до наших дней от Анемурия дошли некрополь, в котором содержалось около 350 захоронений I-IV веков нашей эры, остатки большого театра на 900 человек, церквей, общественной бани, акведуков и маяка, а также прекрасно сохранившиеся мозаики.