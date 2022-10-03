Ученые рассказали, что во время раскопок древнего города Анемурий, которые проходили под руководством профессора Мехмета Текоджака из Университета Сельчук, там обнаружили четыре захоронения: троих взрослых и одного новорожденного ребенка. Останки последней были в торговой амфоре.

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Сначала исследователи обнаружили останки новорожденного ребенка, похороненного в торговой амфоре. По данным Текоджака, это первое подобное захоронение, обнаруженное в Анемурии. Потом были находки еще трех скелетов, наскоро просто зарытых в землю. По всей вероятности, они могли быть останками семьи ребенка.

Ранее в этом районе обнаружили еще три скелета (двух взрослых и одного ребенка). По словам археологов, эти открытия примечательны тем, что захоронения находились за пределами некрополя древнего города. Текоджак отметил, что, возможно, на этом месте когда-то была церковь, о которой археологи до сих пор не знают. Или же погребения были сделаны в ее саду.

Что известно о городе Анемурий

Руины портового города Анемурий, достоверно существовавшего уже в эллинистическую эпоху, занимают площадь около 600 гектаров. Оно было брошено в VII веке нашей эры. И только в XIX веке этот город открыл британский адмирал и исследователь Фрэнсис Бофорт. Однако первые раскопки в нем начались значительно позже – в 1960-е годы.



Портовый город Анемурий / Фото Hürriyet Daily News

Он разделен на две части: нижний город и цитадель. Среди прочего, до наших дней от Анемурия дошли некрополь, в котором содержалось около 350 захоронений I-IV веков нашей эры, остатки большого театра на 900 человек, церквей, общественной бани, акведуков и маяка, а также прекрасно сохранившиеся мозаики.