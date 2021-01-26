Популярность российского мессенджера ICQ резко взлетела среди жителей Гонконга. Его стали загружать в 35 раз чаще, чем раньше: количество недельных загрузок выросло с двухсот до семи тысяч.

Источник: The Wall Street Journal

Представитель ICQ подчеркнул, что объем загрузок за указанный период превысил число загрузок за весь четвертый квартал прошлого года.

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Причины перехода

Кроме этого, поисковые запросы "ICQ" достигли рекорда за последние 10 лет. Как отмечает издание, пользователям из Гонконга "не нравятся попытки Facebook выслужиться перед властями Китая". В ICQ убеждают, что сообщения своих пользователей они никому не передают, кроме как по решению суда.

Журналисты связали рост популярности с изменением правил конфиденциальности WhatsApp, которые позволят мессенджеру передавать данные о пользователях в Facebook, включая сведения об учетной записи, транзакции, IP-адреса и многое другое.

Сервис ICQ был основан в 1996 году израильской компанией Mirabilis. Он стал одной из первых программ по мгновенному обмену сообщениями. В 1998 году ее купил конгломерат America Online за 287 миллионов долларов. В 2010 мессенджер приобрела российская компания Mail.ru Group за 187,5 миллионов долларов США, а в 2020-м перезапустила сервис.

Общее количество активных пользователей ICQ не раскрывается.