Заговорил голосом классика: хакеры Anonymous сломали "Яндекс.Навигатор"

2 апреля 2022 , 13:02
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Источник:

Gagadget

Известная группа хакеров Anonymous взломала российский сервис "Яндекс.Навигатор" и удалила доступ ко всем пользовательским устройствам, где было установлено приложение. Вместе с тем, из устройств были удалены все оригинальные голосовые комментарии.

Взамен удаленным файлам хакеры установили новый модуль голосовых комментариев, состоящий из вырезанных цитат авторских пьес Леся Подервянского, озвученных автором. Следует отметить, что пьесы Подервянского отличаются значительным количеством нецензурных слов.

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Автор: Михайло Года