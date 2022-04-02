Заговорил голосом классика: хакеры Anonymous сломали "Яндекс.Навигатор"
2 апреля 2022 , 13:02Читати новину українською
Источник:Gagadget
Известная группа хакеров Anonymous взломала российский сервис "Яндекс.Навигатор" и удалила доступ ко всем пользовательским устройствам, где было установлено приложение. Вместе с тем, из устройств были удалены все оригинальные голосовые комментарии.
Взамен удаленным файлам хакеры установили новый модуль голосовых комментариев, состоящий из вырезанных цитат авторских пьес Леся Подервянского, озвученных автором. Следует отметить, что пьесы Подервянского отличаются значительным количеством нецензурных слов.
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Как хакеры Anonymous помогают Украине
Децентрализованная группа Anonymous с первых дней вторжения России в Украину регулярно наносит болезненные удары российским ведомствам.
- Так недавно Anonymous взломали и похитили с сайта Центробанка России 28 гигабайтов данных. Ценная информация уже опубликована в сети, за ее изучение взялись журналисты и расследователи.
- Также хакеры сломали базы данных Росавиации и уничтожили более 65 терабайтов информации. В результате атаки ведомство вынуждено было вернуться к бумажному документообороту. Ситуацию усугубил также тот факт, что Росавиация, как оказалось, пренебрегла важным правилом и не производила копирование важной информации.
- Кроме того, Anonymous обнаружили и обнародовали в сети приказ Минобороны России о подготовке фейков по поводу жестокого обращения вроде бы украинскими военными с российскими пленными.
- Группа сломала пропагандистское ТВ и украла 870 гигабайтов данных.
- Anonymous хакнули сервер Липецкого завода, где оккупанты делают запчасти для ЗРК.
- Под атаку попало и благотворительное крыло РПЦ. Хакеры слили 15 гигабайтов данных.