Взамен удаленным файлам хакеры установили новый модуль голосовых комментариев, состоящий из вырезанных цитат авторских пьес Леся Подервянского, озвученных автором. Следует отметить, что пьесы Подервянского отличаются значительным количеством нецензурных слов.

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