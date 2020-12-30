В сети появились первые рендеры неизвестного смартфона под брендом Motorola. Вероятно, это флагманский смартфон, который должен выйти в следующем году.

Как свидетельствуют рендеры, появившиеся в сети, устройство получит дисплей, изогнутый по боковым частям корпуса. По центру в верхней части экрана имеется небольшое отверстие для фронтальной камеры, сообщает Gizmochina.

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Что еще известно

На изображениях можно увидеть заднюю часть смартфона. Здесь расположена основная камера с тремя модулями, а также дополнительным сенсором и вспышкой.



Флагманский смартфон от Motorola / Фото gizmochina.com

Сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран. Устройство будет работать на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888 в паре с графическим ускорителем Adreno 660. Новинка также будет поддерживать сеть нового поколения 5G.

Ранее в сети уже были слухи о новом смартфоне Motorola на платформе Snapdragon 888. Производитель не стал вдаваться в детали, но намекнул, что будущая новинка получит ряд интересных функций.