Ученые до сих пор не уверены с какой целью и кто построил и установил эти мегалитические стелы в Эфиопии. Более того, оказалось, что предварительная оценка возраста стел Сакаро Содо была очень ошибочной и постройки старше на тысячу лет, чем считалось.

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Стеллы Сакаро Содо, Эфиопия / Фото WSU

Подробнее о новой датировке

Новую датировку провели ученые из штата Вашингтон, США. Оказалось, что стелы старше примерно тысячи лет и теперь приблизительное время их сооружения – I век нашей эры. Исследователи также установили, откуда брали материалы для мегалитов и обсидиан. Оказалось, что его доставляли с места в Кении, расположенном в 300 километрах от Сакаро Содо, что свидетельствует о существовании, вероятно, крепких, торговых связей.

Новая дата постройки мегалитов совпадает с одомашниванием животных в этом регионе. Ученые не уверены в цели сооружения стел, но имеют в этом отношении две теории:

Ознаменование передачи власти от одного поколения другому. Своеобразна регистрация и достижение социальной группы или племени.

Конечно, ученые продолжают исследование, чтобы понять, кто и для чего соорудил мегалиты. Но пандемия коронавируса больно ударила по исследованию.