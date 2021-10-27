Загадка сигналов из дальнего космоса разгадана

Программа Breakthrough Listen призвана найти жизнь за пределами Солнечной системы. Поэтому в рамках этого научного проекта ведется проверка сотен разнообразных радиосигналов, которыми полнится космическое пространство. И вот, в декабре 2020 года, удалось поймать сигнал прямо из системы Альфа Кентавра.

Сигнал получил название BLC1 и не был похож, например, на шумы или помехи. Еще больший "вес" сигналу BLC1 придавало то, что направление, откуда он пришел – это звезда Проксима Кентавра из системы Альфа Кентавра. Проксима – ближайшая к нам звезда, у нее была обнаружена планета, которая расположена в зоне, пригодной к жизни.

Интересное на сайте Со стороны соседней галактики фиксируют тысячи радиосигналов из неизвестных источников



Массив телескопов Карру в Южно-Африканской Республике обеспечивает Breakthrough Listen данными / Фото Science

Что породило неизвестный сигнал BLC1

Когда Breakthrough Listen фиксирует очередной сигнал, то начинает тщательно проверять его. В этом деле нужно быть очень осторожным и не делать голословных объявлений. Но BLC1 дал надежду на реальность существования внеземной жизни, если принимать во внимание направление, из которого он поступил.

Но теперь, после тщательных исследований, в Breakthrough Listen заявили, что BLC1 – это точно не сигнал от инопланетян.

Скорее, это помехи, которые однозначно имитируют тип сигнала, который мы искали,

– говорится в сообщении.

Специалистов ввели в заблуждение характеристики сигнала, которые были похожими на ожидаемый сигнал от внеземной жизни:

Сигнал фиксировался только с направления на Проксиму Кентавра. Если "посмотреть вправо или влево", то сигнал исчезает.

BLC1 существовал только на одной узкой полосе радиочастот. Ранее сигналы в большинстве фиксировали в широком диапазоне частот.

Частота сигнала постепенно менялась с периодом 5 часов. Это выглядело так, словно передатчик сигнала расположен на орбите вокруг планеты.

Протяженность сигнала была достаточно большой, что сильно выделяло его на фоне других – естественных и искусственных (человеческих).

После исследований ученые до сих пор не уверены в том, что именно стало причиной сигнала. Но уверены в том, что это не внеземная цивилизация. Скорее это экзотические помехи, которые возникли во время смешивания двух частот – что-то вроде интермодуляции.