Загадка саркофага: почему тело египетской мумии оказалось старше гроба

Когда британский филантроп купил мумифицированное тело в 1850-х годах, он даже не догадывался, что в его руки попала уникальная находка. Новый анализ саркофага и женской мумии показал, что тело и гроб имеют кардинально разный возраст – женщина оказалась значительно старше.

Сэр Чарльз Николсон, известный филантроп XIX века, в 1860 году передал египетскую мумию Сиднейскому университету в Австралии. В 3000-летнем саркофаге похоронена женщина по имени Меруа – так свидетельствуют надписи на гробу.

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Иконография датирует гроб примерно 1 тысячей лет до нашей эры. Но оказалось, что тело женщины старше – она жила примерно с 1200 до 1113 года до нашей эры.

Почему об этом узнали только сейчас Хотя мумия прошла компьютерную томографию еще в 1999 году, тогдашние технологии не позволили определить ее возраст. В 2021 году доктор Карин Совада из Университета Маккуори в Австралии и его коллеги Хотя мумия прошла компьютерную томографию еще в 1999 году, тогдашние технологии не позволили определить ее возраст. В 2021 году доктор Карин Совада из Университета Маккуори в Австралии и его коллеги сообщили , что повторное сканирование мумии показало впечатляющие результаты.

Визуализация зубов и скелета определила, что мумифицированные останки были женщины, прожившей примерно от 26 до 35 лет.

Грязевой панцирь, охватывающий тело мумифицированной женщины в текстильной оболочке, является новым дополнением к нашему пониманию древнеегипетской мумификации,

– объяснила Совада в своем исследовании.

По словам ученых, на теле не было никаких внешних половых признаков – репродуктивные органы мумии, вероятно, удалили во время мумификации. Поэтому ученые исследовали бедренные и челюстные кости, чтобы подтвердить пол мумии.

Анализ льняных оберток, которые покрывают тело, показывает, что она жила в позднем Новом царстве, примерно с 1200 до 1113 до нашей эры.



Мумия женщины / Фото Chau Chak Wing Museum

Как тело оказалось старше саркофага

Исследователи считают, что торговцы египетскими реликвиями в XIX веке поместили внутрь саркофага связанное тело, чтобы образовался "полный комплект".

Ученые также объяснили роль грязевого слоя на мумии – они утверждают, что мумия принадлежала не слишком богатой женщине, родственники которой хотели подражать тогдашним богачам.

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Мумии элиты покрывали дорогой смоляной оболочкой в то время, как остальным приходилось пользоваться более дешевыми местными материалами.

Изображения самых глубоких слоев указывают на то, что тело было повреждено относительно вскоре после первоначальной мумификации, а грязевой панцирь и дополнительные обертывания были наложены для соединения и восстановления тела,

– рассказала доктор Совада.

Ранее мумификация грязевым панцирем не была задокументирована. Команда ученых отметила, что дальнейшие исследования некоролевских мумий помогут разобраться в этом вопросе.