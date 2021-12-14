Сэр Чарльз Николсон, известный филантроп XIX века, в 1860 году передал египетскую мумию Сиднейскому университету в Австралии. В 3000-летнем саркофаге похоронена женщина по имени Меруа – так свидетельствуют надписи на гробу.
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Иконография датирует гроб примерно 1 тысячей лет до нашей эры. Но оказалось, что тело женщины старше – она жила примерно с 1200 до 1113 года до нашей эры.
Почему об этом узнали только сейчасХотя мумия прошла компьютерную томографию еще в 1999 году, тогдашние технологии не позволили определить ее возраст. В 2021 году доктор Карин Совада из Университета Маккуори в Австралии и его коллеги сообщили, что повторное сканирование мумии показало впечатляющие результаты.
Визуализация зубов и скелета определила, что мумифицированные останки были женщины, прожившей примерно от 26 до 35 лет.
Грязевой панцирь, охватывающий тело мумифицированной женщины в текстильной оболочке, является новым дополнением к нашему пониманию древнеегипетской мумификации,
– объяснила Совада в своем исследовании.
По словам ученых, на теле не было никаких внешних половых признаков – репродуктивные органы мумии, вероятно, удалили во время мумификации. Поэтому ученые исследовали бедренные и челюстные кости, чтобы подтвердить пол мумии.
Анализ льняных оберток, которые покрывают тело, показывает, что она жила в позднем Новом царстве, примерно с 1200 до 1113 до нашей эры.
Мумия женщины / Фото Chau Chak Wing Museum
Как тело оказалось старше саркофага
Исследователи считают, что торговцы египетскими реликвиями в XIX веке поместили внутрь саркофага связанное тело, чтобы образовался "полный комплект".
Ученые также объяснили роль грязевого слоя на мумии – они утверждают, что мумия принадлежала не слишком богатой женщине, родственники которой хотели подражать тогдашним богачам.
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Мумии элиты покрывали дорогой смоляной оболочкой в то время, как остальным приходилось пользоваться более дешевыми местными материалами.
Изображения самых глубоких слоев указывают на то, что тело было повреждено относительно вскоре после первоначальной мумификации, а грязевой панцирь и дополнительные обертывания были наложены для соединения и восстановления тела,
– рассказала доктор Совада.
Ранее мумификация грязевым панцирем не была задокументирована. Команда ученых отметила, что дальнейшие исследования некоролевских мумий помогут разобраться в этом вопросе.