Что происходило с Бетельгейзе

О возможности неожиданного снижения свечение огромного светила стало известно в 2020 году. Тогда говорилось о том, что блеск Бетельгейзе снизился до 36% от обычной яркости звезды. Более того, вместе с резким потускнением было зафиксировано изменение видимой формы сверхгиганта.

Интересно Ученые раскрыли загадку образования сверхмассивных черных дыр: исследование

Тогда многие астрономы заговорили о скорой (в космических масштабах) смерти звезды, однако все оказалось значительно прозаичнее.

Что происходит с Бетельгейзе

Новые данные о состоянии Бетельгейзе получили благодаря Очень Большому телескопу (VLT ESO). В процессе наблюдений применялся высококонтрастный спектрополяриметр для исследования экзопланет SPHERE. Собранная информация позволяет сделать вывод, что резкое ослабление блеска светила объясняется формированием облака пыли.



Облако пыли заступило Бетельгейзе – потому и менялась яркость / Фото ESO

Поверхность Бетельгейзе постоянно меняется: внутри звезды надуваются, двигаются и опадают гигантские газовые пузыри. Астрономы сделали вывод, что за некоторое время до наступления Великого снижение яркости звезда выбросила такой пузырь, который стал от нее отдаляться. Вскоре после этого его температура настолько снизилась, что газ сконденсувався в пылевые частицы,

– говорится в публикации ESO.

Исследователи отмечают, что пыль со временем может стать строительным материалом для образования землеподобных планет. Теоретически на подобных телах может зародиться жизнь.