Зафиксировано разрушение старейшего арктического ледника на планете

Канадские ученые зафиксировали образование трещины площадью около 3 000 квадратных километров (приблизительная площадь Люксембурга) в старейшем и самом толстом арктическом леднике. Первая прорубь была обнаружена в северном регионе острова Элсмир. По мнению исследователей, это навсегда изменит облик Арктики.

В мае 2020 года отверстие размером с небольшой остров открылось на две недели в так называемой "последней ледяной зоне" Земли – миллион квадратных километров морского льда к северу от Гренландии и острова Элсмир, самого северного в Канаде. Ученые впервые заметили брешь в этой части Арктики, где толщина льда обычно достигает пяти метров.

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Никто раньше не видел проруби в этой области. Лед к северу от Элсмира движется и тает медленно, настолько он толстый и так его много,

– сказал Кент Мур, исследователь и автор статьи.

Внезапная прорубь образовалась при экстремальном сильном ветре во время длительного антициклона. Анализ атмосферных данных и снимков морского льда обнаружил, что проруби открывались здесь минимум дважды при похожих погодных условиях, в 1988 и в 2004 годах, но никто не обратил на это внимания.



Образованная трещина в леднике / Фото NASA EOSDIS Worldview

Разрушение ледяного бастиона планеты началось

Сильный ветер раздвинул плиты льда – такое случается, но обычно не так далеко от берега и не с таким толстым слоем льда.

Похоже, последняя ледяная зона Земли не так устойчива к изменениям климата, как считалось ранее. С каждым годом лед в Арктике становится все тоньше, а проруби будут возникать все чаще. В краткосрочной перспективе они даже полезны для местной экосистемы: открытая вода становится источником пищи для морских птиц, белых медведей и тюленей. Но в долгосрочной перспективе они ведут к разрушению ледового щита и способствуют таянию льдов.

Образование проруби в этой части весьма необычно. Это что-то вроде трещины в щите твердого ледового покрытия, типичного для региона. Так что происходящее показывает, что Арктика на самом деле меняется,

– заявил Дэвид Бабб, эксперт из Университета Манитобы (Канада).

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Стоит отметить, что арктические ледники быстро реагируют на критические изменения климата. С каждой долей градуса в регионе происходят значительные изменения и на сегодня известно, что повышение средней температуры на два градуса по сравнению с доиндустриальным периодом со значительной вероятностью приведет к полному таянию льда летом.