Задело и Украину: в работе Telegram произошел глобальный сбой
Источник:Downdetector
В работе мессенджера Telegram вечером 4 января произошел глобальный сбой. Его почувствовали пользователи нескольких стран, в частности Украины.
Также с проблемами столкнулись в России, Белоруссии, Швейцарии и Германии. Об этом сообщил ресурс, отслеживающий сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
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Глобальный сбой в Telegram 4 января: что известно
Первые сообщения о проблемах в работе мессенджера начались примерно в 18:00.
Впоследствии количество жалоб от пользователей резко возросло. Больше всего таких сообщений было в 18:30.
Сбой в Telegram произошел между 18:00 и 18:30 4 января / Скриншот
На что жаловались пользователи
- Работа программы (54%)
- Соединение с сервером (33%)
- Отправка сообщений (13%).
Какие жалобы поступали по работе Telegram / Скриншот
Не первый сбой в Telegram в течение месяца
В начале декабря 2021 года пользователи сообщили о проблемах с доступом к Telegram. Больше всего пострадали Украина и Россия. Чуть меньше – Европа.
Новый сбой произошел 27 числа. Тогда пользователи больше жаловались, что не могут отправить сообщение. Также были проблемы при соединении с сервером. Больше всего тогда пострадали жители Украины, Польши, Белоруссии, России и Узбекистана.
Ранее масштабный сбой фиксировали также в октябре.