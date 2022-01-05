Также с проблемами столкнулись в России, Белоруссии, Швейцарии и Германии. Об этом сообщил ресурс, отслеживающий сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

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Глобальный сбой в Telegram 4 января: что известно

Первые сообщения о проблемах в работе мессенджера начались примерно в 18:00.

Впоследствии количество жалоб от пользователей резко возросло. Больше всего таких сообщений было в 18:30.



Сбой в Telegram произошел между 18:00 и 18:30 4 января / Скриншот

На что жаловались пользователи

Работа программы (54%)

Соединение с сервером (33%)

Отправка сообщений (13%).



Какие жалобы поступали по работе Telegram / Скриншот

Не первый сбой в Telegram в течение месяца

В начале декабря 2021 года пользователи сообщили о проблемах с доступом к Telegram. Больше всего пострадали Украина и Россия. Чуть меньше – Европа.

Новый сбой произошел 27 числа. Тогда пользователи больше жаловались, что не могут отправить сообщение. Также были проблемы при соединении с сервером. Больше всего тогда пострадали жители Украины, Польши, Белоруссии, России и Узбекистана.