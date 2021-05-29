SpaceX доставит на Международную космическую станцию (МКС) участников новых экспериментов для изучения способов лечения и сохранения здоровья как космонавтов, так и жителей Земли. Миссия стартует 3 июня.

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Кого отправят на МКС

Кальмара Euprymna scolopes ученые используют для изучения симбиотических отношений между двумя видами. Задача этого исследования – определить, изменяет ли космический полет симбиоз между микробами и их хозяевами-животными. Это поможет в разработке защитных мер и смягчении негативного влияния длительных космических полетов на человеческое здоровье.

ученые используют для изучения симбиотических отношений между двумя видами. Задача этого исследования – определить, изменяет ли космический полет симбиоз между микробами и их хозяевами-животными. Это поможет в разработке защитных мер и смягчении негативного влияния длительных космических полетов на человеческое здоровье. Также в полет отправятся тихоходки . Прогулка в космос для них не угроза. Эти крошечные животные привыкли и к гораздо более варварским способам исследования причин своей невероятной живучести. Ученые надеются выделить ген, который помогает тихоходкам выживать в самых суровых условиях, и применить эту информацию для защиты космонавтов.

. Прогулка в космос для них не угроза. Эти крошечные животные привыкли и к гораздо более варварским способам исследования причин своей невероятной живучести. Ученые надеются выделить ген, который помогает тихоходкам выживать в самых суровых условиях, и применить эту информацию для защиты космонавтов. Ростки хлопчатника помогут определить, какие факторы окружающей среды и гены контролируют развитие корней при отсутствии силы тяжести. У хлопка есть ген, который позволяет ему расти во время засухи и в других стрессовых условиях. Полученные данные могут помочь разработать методы выращивания растений в условиях изменения климата и сократить использование воды и пестицидов.

помогут определить, какие факторы окружающей среды и гены контролируют развитие корней при отсутствии силы тяжести. У хлопка есть ген, который позволяет ему расти во время засухи и в других стрессовых условиях. Полученные данные могут помочь разработать методы выращивания растений в условиях изменения климата и сократить использование воды и пестицидов. Образцы тканей почек помогут понять, как камни в почках образуются в условиях микрогравитации. Эта проблема встречается у космонавтов довольно часто и была обнаружена более 30 раз у тех, кто вернулся на Землю после длительного полета.

Также в полезную нагрузку входит портативный ультразвуковой сканер Butterfly IQ Ultrasound, который уже протестировали в условиях микрогравитации. Такой прибор может быть жизненно важным для полетов на Марс, поскольку у астронавтов не будет традиционных медицинских устройств в случае возникновения чрезвычайной ситуации.