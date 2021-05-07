Разработчики, отмечает Бочаров, всегда хотели создать большой бесшовный мир. В GSC надеются, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки смогут насладиться и сюжетом, и миром, в котором он разворачивается.
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В Основном S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказывает новую историю, и она невозможна без открытого мира. Игроки должны почувствовать масштабы и увидеть последствия своих действий,
– отметил Бочаров.
Игроков ждет длительный сюжет, поэтому последствия успеют проявиться и их нетрудно будет заметить. По словам Бочарова, игроков ждет большое путешествие с собственным темпом и последствиями, которое позволит увидеть Зону во всей ее обновленной красоте.
Новые подробности о работе над S.T.A.L.K.E.R. 2
Недавно разработчики опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы от фанатов игры в своем сообществе в Discort. Так что теперь у нас больше информации о предстоящей игре.
- В игре будет более 30 видов огнестрельного оружия. У каждого из них будут свои наборы модификаций.
- Часть снаряжения из проекта зрители могли увидеть в недавнем ролике с запада ID @Xbox.
- В S.T.A.L.K.E.R. 2 точно можно будет посетить границу, радиолокационную станцию "Дуга", Припять и другие локации.
- Визуальная составляющая – важнейшая часть погружения в мир S.T.A.L.K.E.R. 2.
- Команда разработчиков насчитывает более 300 сотрудников, которые используют передовые технологии в ходе работы над игрой: захвата движений, лиц, фотограмметрия и другие.