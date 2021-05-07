Разработчики, отмечает Бочаров, всегда хотели создать большой бесшовный мир. В GSC надеются, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки смогут насладиться и сюжетом, и миром, в котором он разворачивается.

Не пропустите Стало известно когда выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2 и срок эксклюзивности Xbox

В Основном S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказывает новую историю, и она невозможна без открытого мира. Игроки должны почувствовать масштабы и увидеть последствия своих действий,

– отметил Бочаров.

Игроков ждет длительный сюжет, поэтому последствия успеют проявиться и их нетрудно будет заметить. По словам Бочарова, игроков ждет большое путешествие с собственным темпом и последствиями, которое позволит увидеть Зону во всей ее обновленной красоте.

Интересно. Предполагается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 может выйти до конца 2021 года. Официально релизное окно игры не объявлено.

Новые подробности о работе над S.T.A.L.K.E.R. 2

Недавно разработчики опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы от фанатов игры в своем сообществе в Discort. Так что теперь у нас больше информации о предстоящей игре.

В игре будет более 30 видов огнестрельного оружия. У каждого из них будут свои наборы модификаций.

Часть снаряжения из проекта зрители могли увидеть в недавнем ролике с запада ID @Xbox.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 точно можно будет посетить границу, радиолокационную станцию "Дуга", Припять и другие локации.

Визуальная составляющая – важнейшая часть погружения в мир S.T.A.L.K.E.R. 2.

Команда разработчиков насчитывает более 300 сотрудников, которые используют передовые технологии в ходе работы над игрой: захвата движений, лиц, фотограмметрия и другие.

Важно. S.T.A.L.K.E.R. 2 заявлена для ПК, Xbox Series X и Series S. Согласно недавней утечке, игра пробудет консольным эксклюзивом платформ Microsoft три месяца. В том же документе сказано, что GSC Game World планировала выпустить проект в конце 2021 года.