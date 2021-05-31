Исполняющий обязанности финансового директора NASA Стив Шин в комментарии одному из российских СМИ подчеркнул, что в бюджете не запланировано ни одной покупки мест на "Союзах".

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Россия надеялась на американские доллары

В апреле первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам сообщал, что в России рассчитывают, что NASA продолжит приобретать места на "Союзах". Он также отмечал, что по мере создания собственных пилотируемых транспортных систем США будут постепенно отказываться от услуг России в этой сфере.

В запросе бюджета на 2021 год NASA рассчитывало продолжить закупать места на российских кораблях для доставки астронавтов на МКС, вместе с использованием услуг частной аэрокосмической компании SpaceX, которая в прошлом году впервые в истории доставила астронавтов к МКС в качестве не государственной компании.

Россия, МКС и собственная станция на орбите

В России продолжают делать непонятные заявления, с одной стороны выражая надежду на продолжение сотрудничества NASA и "Роскосмоса" в проекте МКС, а с другой заявляя, что Россия покидает проект и начинает создание собственной космической станции.

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В апреле этого года стало известно, что Россия откажется от использования Международной космической станции к 2025 году и в тот же период начнет создание новой национальной орбитальной космической станции, строительство которой планируется полностью завершить к 2035 году. Развертывание первого, научного модуля новой орбитальной станции планируется завершить к 2030 году.