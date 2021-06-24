В Великобритании работают 24 больших склада Amazon. Склад в Данфермлине, в Шотландии, является одним из крупнейших – именно там недавно уничтожили огромную партию непроданных предметов.

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Для чего Amazon уничтожает товары

Телеканал ITV получил видеозаписи многих случаев, когда тысячи упаковок с непроданными товарами уничтожались. Анонимные сотрудники компании подтвердили, что это – обычное явление. Так Amazon освобождает складские помещения под новинки.

Каждую неделю уничтожают около 130 000 единиц непроданных товаров. Даже если принять во внимание только Британию, то речь идет об огромных убытках. Кроме того, высказывается предположение, что некоторые из товаров, которые подлежат уничтожению, в итоге могут попасть к пользователям через "черную цепочку поставок", организованную недобросовестными сотрудниками.



Amazon уничтожает непроданные товары / Фото Gizmochina

Многомиллиардный бизнес Amazon процветает за счет незагроможденных складов. Это позволяет получать новые заказы и работать без сбоев. Однако источник считает, что Amazon может найти более эффективные способы утилизации непроданных предметов.

Расследование уже привлекло внимание политиков и заинтересованных сторон. Если компания действительно действует так и в других регионах мира, то она оставляет огромный углеродный след.