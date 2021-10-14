Лот состоял из пары садовых скульптур в очень плохом состоянии – с недостающими фрагментами, разрушениями из-за воздействия воды и следами неумелой реставрации бетоном. Последние владельцы купили их на распродаже в одной из усадеб по несколько сотен фунтов и с тех пор фигуры украшали внутренний дворик их дома и сад. Теперь же из-за переезда они решили продать скульптуры на аукционе, полагая, что они были изготовлены примерно в XVIII–XIX веке.

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За сколько продали сфинксов

В результате аукциона оказалось, что элементам садового дизайна около 5000 лет, и это настоящие египетские сфинксы.

При стартовой цене в две-три сотни фунтов их приобрели за 195 тысяч фунтов.

Перед торгами потенциальные покупатели имели возможность осмотреть лот. Они, как рассказал британской прессе аукционист Джеймс Мандер, распознали истинную ценность артефактов, но сначала никак не выдали свой интерес. Поэтому стартовая цена была низкой. После начала торгов стоимость с 200 фунтов моментально взлетела: за древние статуи боролись несколько покупателей по телефону и в интернете.

Сфинксы, проданные на аукционе / Фото Mander Auctioneers

Для маленького провинциального городка эти торги стали настоящим событием. Покупателем стала международная аукционная галерея, название которой не раскрывают.

Так же неизвестно и то, как был определен возраст и подлинность лота. Физико-химический анализ, который обычно применяют в археологии для точной датировки минералов, маловероятен. СМИ, которые массово писали о торгах, предположили, что опытные искусствоведы могли опираться на степень выветривания породы или заметили на каменных статуях характерные для древних мастеров следы инструментов.