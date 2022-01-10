В тексте исследования говорится, что существует прямая связь между "поклонением знаменитостям" и плохим исполнением когнитивных тестов. Это явление нельзя объяснить ни демографическими, ни социально-экономическими факторами.

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Результаты

В эксперименте венгерских ученых приняли участие 1 763 добровольца.

Они прошли тесты на словарный запас, грамотность и умение считать, а затем заполнили анкету со шкалой отношения к знаменитостям.

Это позволило специалистам понять, как сильно респонденты интересуются жизнью звезд и сплетнями о них.

Участников, например, спрашивали, чувствуют ли они себя обязанными узнавать личные привычки любимых звезд, одержимы ли они подробностями из их жизни.

Также исследователи интересовались у респондентов их доходами и уровнем образования.

По результатам опроса ученые выяснили, что люди, у которых более низкие показатели в когнитивных тестах, проявляют более высокий интерес к жизни звезд и миру шоу-бизнеса.

Авторы уточняют, что связь этих факторов "не может быть объяснена демографическим и социально-экономическим" положением участников эксперимента.

Интересно, что ученым не удалось точно определить, стал ли фактор одержимости жизнью популярных людей причиной, или следствием низкого интеллекта.

В будущем авторы хотят найти дополнительные доказательства предположения о том, что когнитивные усилия, которые тратятся на одержимость жизнью других, могут мешать выполнению задач, которые требуют внимания и других когнитивных навыков.