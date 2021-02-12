Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился из-за использования iPhone 12 на Всебелорусском народном собрании. Он считает, что иностранные (например, американские) спецслужбы отслеживают разговоры белорусов.

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко заявил о бизнесе и Беларуси без олигархов. А iPhone 12 он считает предметом роскоши, который еще и может быть опасным.

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Что возмутило Лукашенко

"Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о смартфонах и iPhone 12. Ради Бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там беспокоитесь об этих iPhone, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю", – возмутился Лукашенко.

Как альтернативу – президент предлагает перейти на кнопочные телефоны. По мнению Лукашенко, так делают "все умные люди".