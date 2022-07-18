Apple объявила о безумном вознаграждении за взлом нового режима блокировки в iOS 16

Недавно компания Apple представила третью бета-версию операционной системы iOS 16. Изюминкой обновления стал новый режим блокировки Lockdown Mode. Теперь компания предлагает добровольцам озолотиться опробовав его на прочность.

Что такое Lockdown Mode

Это специальный режим, включающий на смартфоне максимальный уровень безопасности – предусматривающий отключение большинства веб-сервисов и приложений на смартфоне. Кроме того, не будут открываться ссылки и фото, отправленные незнакомыми пользователями.

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Также в режиме Lockdown Mode будут ограничиваться функции FaceTime и iMessage. Ко всему, когда смартфон блокируется, отключаются все проводные соединения и профили конфигурации.

Apple заявляет, что режим Lockdown Mode защищает от всех известных шпионских программ и способен предупредить как хакерскую атаку, так и угон данных со смартфона.



Режим Lockdown Mode / Фото Apple

Тестирование Lockdown Mode на прочность

Очевидно, Apple настолько уверена в надежности нового режима безопасности, что решила устроить проверку с немалым подарком для тех, кто сумеет его сломать. Хакер, который сможет обнаружить уязвимое место системы и сломать Lockdown Mode, получит 2 миллиона долларов. Apple тоже не останутся ни с чем – компания получит ценную информацию о проблеме, которую нужно решить, что в итоге пойдет на пользу новому режиму и сделает его более надежным.

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Протестовать новый режим можно будет уже этим летом. Доступный другим пользователям он станет с финальным обновлением iOS 16, которое выйдет этой осенью.