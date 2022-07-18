Что такое Lockdown Mode
Это специальный режим, включающий на смартфоне максимальный уровень безопасности – предусматривающий отключение большинства веб-сервисов и приложений на смартфоне. Кроме того, не будут открываться ссылки и фото, отправленные незнакомыми пользователями.
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Также в режиме Lockdown Mode будут ограничиваться функции FaceTime и iMessage. Ко всему, когда смартфон блокируется, отключаются все проводные соединения и профили конфигурации.
Apple заявляет, что режим Lockdown Mode защищает от всех известных шпионских программ и способен предупредить как хакерскую атаку, так и угон данных со смартфона.
Режим Lockdown Mode / Фото Apple
Тестирование Lockdown Mode на прочность
Очевидно, Apple настолько уверена в надежности нового режима безопасности, что решила устроить проверку с немалым подарком для тех, кто сумеет его сломать. Хакер, который сможет обнаружить уязвимое место системы и сломать Lockdown Mode, получит 2 миллиона долларов. Apple тоже не останутся ни с чем – компания получит ценную информацию о проблеме, которую нужно решить, что в итоге пойдет на пользу новому режиму и сделает его более надежным.
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Протестовать новый режим можно будет уже этим летом. Доступный другим пользователям он станет с финальным обновлением iOS 16, которое выйдет этой осенью.